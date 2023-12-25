До 12 років ув’язнення засуджено зловмисника за сексуальне насильство над малолітньою падчеркою

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок мешканцю Київської області за обвинуваченням у замаху на зґвалтування та зґвалтуванні малолітньої (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 152 КК України).

Прокурором доведено, що зловмисник, будучи вітчимом малолітньої дівчинки, користуючись відсутністю її матері, перебуваючи у квартирі у Деснянському районі міста Києва намагався вступити з нею в статевий акт проти її волі.

Потерпіла намагалася чинити опір зловмиснику та не давала можливості закінчити злочин.

Однак, обвинувачений, подолавши опір дівчинки, вчинив з нею насильницькі дії сексуального характеру.

На момент вчинення обвинуваченим протиправних дій дівчинці було 12 років.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину.

Завдяки принципової позиції прокурора та сукупності наданих стороною обвинувачення доказів зловмисника визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 12 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням поліції ГУНП у місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури