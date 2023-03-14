До 12 років ув’язнення засуджено зрадника, який на замовлення спецслужб РФ планував вбивства політичних та публічних осіб України

За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою м. Києва до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина України за обвинуваченням у державній зраді, готуванні до вчинення вбивства на замовлення та участі у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації.

Такий вирок у вівторок, 14 березня, оголосив Печерський районний суд м. Києва.

Прокурор у суді довів, що у 2014 році мешканець Луганської області підтримав збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці окупантів у лавах так званої «народної міліції «ЛНР».

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну обвинувачений був завербований представниками Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Від своїх російських кураторів він отримав завдання організувати замовне вбивство керівника одного з українських бойових підрозділів, яке українські правоохоронці попередили.

Це вбивство мало стати «тестовим» завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави, зокрема міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших відомих осіб.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тис доларів США.

У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації обвинувачений був затриманий на території Волинської області.

Під час судового розгляду чоловік свою вину визнав повністю.

Досудове розслідування здійснювалося Печерським УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводження Управління контррозвідки ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура