До 12 років за ґратами загрожує гвалтівнику неповнолітньої на Київщині

За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 40-річному уродженцю Закарпатської області за фактом зґвалтування неповнолітньої особи (ч.3 ст.152 КК України).

Встановлено, що молодика, який приїхав до Київщини на заробітки, з неповнолітньою дівчиною познайомила її старша сестра до якої закарпатець прийшов у гості. Після спільного вживання спиртних напоїв, у захмелілого чоловіка виник умисел на насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо 16-річної мешканки с.Вишеньки. Тож зловмисник, достовірно знаючи, що дівчина є неповнолітньою, всупереч її волі, застосовуючи до неї психологічне насильство та долаючи опір потерпілої зґвалтував її.

Наразі злочинця затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.152 КК України. Найближчим часом буде вирішене питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури