До 12 років за ґратами засуджено корегувальницю ворожого вогню по позиціях ЗСУ у Лисичанську

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд визнав коригувальницю вогню окупаційних військ так званої «ЛНР» та збройних сил РФ винною у колабораціонізмі (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканка Лисичанська передавала ворогу координати розташування у місті військовослужбовців та техніки ЗСУ. Також вона повідомляла про наслідки роботи російської артилерії та фотографувала руйнування інфраструктури після «прильотів». Ці відомості інформаторка пересилала через месенджер з особистого мобільного телефону.

Встановлено, що після того, як жінка передавала «цілі», армія держави-агресора масовано обстрілювала позиції українських військових.

Також засуджена була одним із модераторів телеграм-групи, де обмінювалися розвідданими про дислокацію та пересування ЗСУ на території Луганщини. У ній обговорювалися обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька з позначенням адрес та місць влучання снарядів, а отримані відомості модератори надсилали ворогу.

Жінку затримали на початку квітня 2022 року. У ході судового розгляду засуджена пояснила, що діяла з ідеологічних мотивів – через негативне ставлення до державної влади України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ГУ Нацполіції в Луганській області спільно з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора