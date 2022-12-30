До 12 років за ґратами засуджено псевдопідполковника так званого Міністерства оборони ДНР

За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури до 12 років позбавлення волі засуджено громадянина за сприяння діяльності так званої ДНР (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Прокурори в суді довели, що житель Черкащини, перебуваючи на території Донецької області, з 2014 року проходив військову службу в одному з підрозділів ДНР під керівництвом «Мотороли».

Під позовним «Одеса» він брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Міусинськ, Малинівка та Миколаївка на Донеччині.

Пізніше він очолював так званий навчальний центр з проведення спеціальної бойової підготовки підрозділів «ДНР», де особисто проводив навчання із тактики стрільби.

Чоловік був одним із засновників «Спортивного клубу армії Міністерства оборони ДНР». Обравши собі фіктивне військове звання підполковника, він тривалий час очолював спортклуб, проводив навчання з бойової підготовки та стрільби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ в Черкаській області.

Офіс Генпрокурора