До 12 років за ґратами засуджено жителя Вінниччини за зґвалтування малолітньої доньки

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Вінницької окружної прокуратури чоловіка визнано винним у зґвалтуванні (ч. 4 ст. 152 КК України).

Вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2019 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння вступив у статеві зносини з малолітньою донькою.

Злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості стосовно дитини вчинив за місцем свого проживання.

Під час судового розгляду обвинувачений намагався запевнити суд, що не міг скоїти злочину. Він був нетверезим та не пригадує, що відбувалося того дня.

Набрання вироком законної сили він очікуватиме під вартою.

Офіс Генпрокурора