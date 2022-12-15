До 12 з половиною років ув’язнення засуджено жителя Донеччини, який корегував вогонь російських окупантів

За участі прокурорів Черкаської обласної прокуратури засуджено жителя Донецької області, який передавав інформацію представникам так званого силового крила «ДНР» (ч. 2 ст. 28 ч. 7 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокурор в суді довів, що 38-річний мешканець одного із міст Донецької області разом із спільником, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, збирали інформацію та точні координати місць дислокації підрозділів Збройних Сил України та у подальшому передавали зазначені відомості через мережу Інтернет представникам силового крила терористичної організації «донецька народна республіка».

Серед переданих даних була інформація щодо розташування реактивних систем залпового вогню «HIMARS» та іншої української військової техніки на території одного із районів Донецької області, а також за їх координатами ворог завдав ракетного удару по системі водопостачання у м. Селидове на Донеччині, внаслідок чого жителі міста залишилися без води.

Вироком суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 12 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, які пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, упродовж 15 років, а також з конфіскацією всього належного йому майна.

Вказана особа перебуває під вартою з моменту затримання.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури