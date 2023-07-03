До 13,5 років за ґратами засуджено мешканця Прикарпаття за зґвалтування та вбивство літньої жінки
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд ухвалив вирок місцевому жителю за зґвалтування та вбивство (ч. 4 ст. 152, п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).
Йому призначено покарання – 13 років 6 місяців позбавлення волі.
У суді прокурори довели, що у січні 2017 року засуджений проник в будинок 82-річної жінки в селі Криворівня. Він застосував насильство та проти волі потерпілої вступив з нею у статеві зносини. Потім ножем наніс їй два удари в живіт.
Від отриманих трав літня жінка померла.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet