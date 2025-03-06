До 13 років позбавлення волі на Одещині засуджено ґвалтівника 12-річної дівчинки

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області 55-річного жителя Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що у травні минулого року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скориставшись довірливістю 12-річної дівчинки завів її в лісові насадження на околиці м. Кілії, де скориставшись беззахисним станом дитини зґвалтував.

В судовому засіданні вину свою обвинувачений не визнав.

Показання дитини, отримані під час розслідування за участю психолога, покладено в основу обвинувального вироку. З метою недопущення повторної психологічної травматизації дитини до суду вона не викликалась.

Відомості стосовно засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури