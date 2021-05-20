До 13 років позбавлення волі засуджено покидька за зґвалтування дитини та створення порно

Дніпровська окружна прокуратура домоглася ухвалення обвинувального вироку 29-річному волинянину, який систематично ґвалтував малолітнього хлопчика та створював порнографічну продукцію за його участі з метою отримання грошових коштів (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2018 року чоловік, користуючись безпорадним станом свого 13-річного похресника, вступав з ним у статеві зносини та знімав цей процес на відео. Створений за участі дитини порноконтент зловмисник збував у анонімному сегменті інтернет-мережі.

У ході проведення обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участі неповнолітньої дитини.

У травні 2020 року чоловіка було викрито, повідомлено про підозру та взято під варту.

За участі ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 13 років позбавлення волі.

Крім того, вказану особу, відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Заходи з викриття зловмисника здійснювалися за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва спільно зі слідчими Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві при оперативному супроводженні Департаменту протидії кіберзлочинів Нацполіції та співробітників роти Тактико Оперативного Реагування патрульної поліції у Київській та Волинській областях.

Київська міська прокуратура