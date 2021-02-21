До 13 років позбавлення волі засуджено жінку, яка до смерті забила односельчанку

За результатами розгляду обвинувального акту, затвердженого прокурором Вінницької обласної прокуратури суд визнав винуватою та засудив жительку Немирівський району, яка 30 серпня 2018 року вчинила вбивство односельчанки.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачена під час вживання з господаркою оселі алкогольних напоїв у ході суперечки на побутовому ґрунті завдала їй множинні удари ногами та руками, від яких потерпіла померла на місці події.

Дії засудженої кваліфіковані за ч. 1 ст. 115 КК України («Умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіянні смерті іншій людині»).

Правову оцінку діям обвинуваченої надано Немирівським районним судом, який визнав її винуватою у скоєнні цього злочину та засудив до 13 років позбавлення волі.

Вінницька обласна прокуратура