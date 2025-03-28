До 13 років ув’язнення засуджено буковинця, який зґвалтував та пограбував малолітню дівчинку

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно буковинця за фактом пограбування та зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у травні 2024 року чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку та викрав у неї гроші. Кривдник зустрів дитину поблизу річки, обоє були на велосипедах. Після розмови він взяв дитину на руки та відніс у чагарники, де вчинив дії сексуального характеру, після чого забрав з її наплічника 200 грн.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура