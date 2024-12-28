До 13 років ув’язнення засуджено експравоохоронця з Херсонщини, який тероризував місцевих фермерів

За доказовою базою Служби безпеки заочно засуджено одного з керівників окупаційного «мвд рф» у тимчасово захопленій Новій Каховці на Херсонщині.

Колишній український правоохоронець після повномасштабного вторгнення одразу перейшов на бік окупантів. Його призначили «оперуповноваженим відділу по боротьбі з економічними злочинами». Згодом він очолив цей «підрозділ».

За інформацією слідства, фігурант тероризував місцеві фермерські господарства. Крім того, колаборант переслідував проукраїнських мешканців Нової Каховки, які не підтримували окупаційну владу.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки Шевченківський районний суд Чернівців визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України і призначив покарання – 13 років за ґратами з конфіскацією майна. Також йому заборонено займати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та органах, які надають публічні послуги, строком на 10 років.

Розслідування проводили слідчі СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Управління СБ України в Чернівецькій області