До 13 років увʼязнення засуджено колаборанта з Балаклії, який під час захоплення міста «охороняв спокій» окупантів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 39-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокурори довели, що у червні минулого року у м. Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліції охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами.

Він добровільно обійняв посаду «бійця спеціального відділу швидкого реагування» в «УВД ВГА Харьковськой области», подавши для цього необхідні документи.

Колаборант охороняв адміністративні будівлі, де перебувала «нова влада». Крім того, він особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.

Після деокупації Балаклії правоохоронці викрили чоловіка. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він пояснив, що дійсно перебував у Балаклії під час окупації, але не памʼятає, що він підписував та коли.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Колаборанту призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 15 років.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура