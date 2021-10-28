До 13 років ув’язнення засуджено крадія, який втікши з виправного центру, зґвалтував малолітню дівчинки

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури засуджено мешканця Волинської області за зґвалтування малолітньої дівчинки (ч. 4. ст. 152 КК України). Вироком Славутського міськрайоного суду йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 13 років 6 місяців.

У суді прокурор довів, що у червні 2021 року чоловік втік із виправного центру, де відбував покарання за крадіжки.

Засуджений навмання їхав на велосипеді та потрапив у одне із сіл Хмельницької області. Після вживання алкоголю чоловік побачив 12-річну дівчинку та попросив її показати дорогу до сусіднього села, а коли дитина провела до поля – приставив до горла ніж та зґвалтував.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури