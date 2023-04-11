До 13 років ув’язнення засуджено вбивцю волонтера реабілітаційного центру

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 37-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що влітку 2018 року чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, прийшов до своїх батьків та почав вимагати від них 10 тисяч доларів США та ключі від сімейної автівки, тому що заборгував перед кредиторами великі суми. Син поводив себе агресивно та погрожував спалити квартиру, якщо батько та мати не віддадуть йому все.

Злякавшись, батьки подзвонили старшому сину, який є керівником реабілітаційного центру, щоб той попросив волонтерів приїхати до них на допомогу та вгамувати молодшого сина.

Коли приїхали троє волонтерів, чоловік не заспокоївся. Він дістав розкладний ніж та почав погрожувати їм. Один з них підійшов найближче до зловмисника, попросив його припинити поводити себе агресивно та сховати ніж.

Проте це не допомогло: горе-син навмисно вдарив чоловіка ножем в область серця, від чого той помер на місці.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав та протягом всього слідства висував чотири різні версії, намагаючись виправдати себе. Сторона захисту просила закрити кримінальне провадження у зв‘язку із відсутністю у діях чоловіка складу злочину. Адвокати обґрунтували це тим, що їх клієнт оборонявся, чоловіка хотіли незаконно позбавити волі та помістити в реабілітаційний центр на лікування. Щодо вбивства сторона захисту додала, що це сталось випадково.

4 квітня 2023 року колегія суддів Жовтневого районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура