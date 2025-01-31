До 13 років ув’язнення засуджено жителя Харківщини, який став дільничним в «правоохоронному органі» окупантів

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винуватим жителя м. Ізюм у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території України (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також особі заборонено обіймати посади у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 14 років.

Прокурор довів у суді, що громадянин України на початку квітня 2022 року добровільно вступив до незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території Харківської області – «народной милиции города Изюм», де його було призначено на посаду дільничного інспектора.

Упродовж квітня – вересня 2022 року обвинувачений, спільно з представниками окупаційної влади рф, виконував злочинні завдання незаконного правоохоронного органу – здійснював перепис населення м. Ізюм, перевіряв документи громадян на місцевому ринку та виявляв тих, хто не підтримував країну-агресора.

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Оскільки на даний час обвинувачений перебуває на території рф, куди він виїхав після звільнення ЗСУ м. Ізюм Харківської області, його оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Вирок ще не вступив у законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури