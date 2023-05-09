До 13 років за ґратами засуджено мешканця Львова за зґвалтування малолітнього хлопчика

За принципової позиції прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова чоловіка визнано винним у зґвалтуванні (ч.4 ст. 152 КК України).

Вироком суду його засуджено до 13 років позбавлення волі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної прокуратури

Прокурори у суді довели, що у червні 2020 року засуджений зґвалтував дитину.

В обідній час чоловік прийшов на дитячий майданчик, де попросив у малолітніх допомогу взамін на солодощі. Фігуранту нібито потрібно було відремонтувати скутер.

11-річний хлопчик погодився допомогти незнайомцю. Вони разом попрямували у хащі, де чоловік скористався малолітнім віком та безпорадним станом потерпілого і зґвалтував його. Після чого втік з місця події.

Крім того, ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Відділ інформаційної політики