До 13 та 15 років позбавлення волі за вбивство водія таксі засуджено двох братів з Дніпра

За публічного обвинувачення Слобожанської окружної прокуратури визнано винними двох братів 27 років – мешканців м. Дніпро за фактами умисного вбивства, розбійного нападу, незаконного заволодіння транспортним засобом та умисного пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).

Встановлено, що у жовтні 2016 року під час поїздки у таксі між водієм та двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисники нанесли численні удари кулаками та не менше 10 ударів ножем водію в область шиї, внаслідок чого він помер на місці. Обвинувачені відвезли тіло потерпілого до сільської місцевості, заволодівши грошовими коштами та особистими речами, підпалили автомобіль.

Вину чоловіки не визнали, однак стороною обвинувачення її доведено в повному обсязі.

Самарський районний суд призначив чоловікам покарання у вигляді позбавлення волі строком 13 та 15 років.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури