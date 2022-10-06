До 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено вбивцю водія таксі

За підтримання публічного обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок громадянину Республіки Молдова, який з корисливих мотивів вчинив розбійний напад та вбивство 22-річного водія таксі (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

У серпні 2019 року біля зупинки громадського транспорту «Південна Борщагівка» на Кільцевій дорозі в місті Києві перехожі виявили тіло молодого чоловіка з ножовим пораненням у шию.

Як встановлено досудовим розслідуванням, обвинувачений, маючи заздалегідь заготовлений ніж, під приводом здійснення поїздки викликав автомобіль служби таксі та зазначив маршрут через найбільш безлюдні місця.

Коли автомобіль зупинився на Кільцевій дорозі, обвинувачений наніс водію удар ножем в шию, завдавши смертельне поранення. Після цього заволодів особистими речами потерпілого та втік з місця вчинення злочину.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) заходів правоохоронці проаналізували записи з камер відеоспостереження по маршруту пересування автомобіля таксі та встановили вбивцю.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили його одяг зі слідами крові (кросівки, джинси, футболку), а також мобільні телефони потерпілого. Також установлено, що після вчинення злочину чоловік намагався скористатися банківським картками вбитого таксиста.

Судовий розгляд справи тривав більше трьох років. Обвинувачений заперечував свою причетність до злочинів. Проте, беручи до уваги сукупність зібраних доказів суд визнав доведеною вину обвинуваченого у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Вироком Святошинського районного суд міста Києва вбивцю засуджено до покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура