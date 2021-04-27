До 14 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який жорстоко вбив сусідку

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою 19 квітня 2021 року Московський районний суд м. Харкова визнав винним 24-річного харків’янина в умисному вбивстві та розбої (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України) та призначив покарання у виді позбавлення волі на 14 років з конфіскацією усього належного йому майна.

Встановлено, що 22 травня 2018 року раніше судимий, ніде не працюючий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спускався сходами будинку, в якому мешкав, та зустрів сусідку — жінку похилого віку. Між ними виникла побутова сварка, у ході якої чоловік заштовхнув потерпілу до її квартири, увійшов до неї сам та зачинив двері.

Зловмисник дістав з-під одягу ніж та, погрожуючи ним, став вимагати, щоб сусідка віддала йому гроші. Жінка стала кричати та кликати на допомогу. Зловмисник, усвідомлюючи, що на крики можуть прийти інші сусіди, став наносити удари потерпілій ножем. Використовуючи свою фізичну перевагу, чоловік наніс жінці не менше 30 ударів, від чого потерпіла впала на підлогу та втратила свідомість.

Зловмисник, подолавши опір потерпілої, оглянув квартиру, заволодів грошима в сумі близько 5 тис. грн та покинув місце злочину.

Жінку було госпіталізовано до Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України. За декілька днів від отриманих поранень вона померла.

Обвинувачений свою вину не визнавав, однак доказів, наданих прокурором, виявилось достатньо для винесення обвинувального вироку.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури