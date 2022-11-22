До 14 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який забив до смерті безхатька

За публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури суд визнав винним чоловіка у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 14 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що у жовтні 2021 року обвинувачений разом зі своїм знайомим розпивали спиртні напої на подвір’ї одного з будинків у місті Обухів. Обидва чоловіки вели асоціальний спосіб життя та не мали постійного місця проживання.

Між товаришами виник конфлікт, під час якого засуджений схопив палицю та завдав нею щонайменше 10 ударів по голові потерпілого. Коли останній впав на землю, зловмисник продовжив бити чоловіка ногами. Від отриманих травм, потерпілий помер на місці злочину.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура