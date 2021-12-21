До 14 років позбавлення волі засуджено чоловіка за умисне вбивство та замах на умисне вбивство

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 43-річному чоловіку за фактом умисного вбивства та закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2020 року на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці під час святкування іменин падчерки у 43-річного уродженця м. Львова виникли неприязні стосунки з двома молодиками, які прийшли привітати дівчину.

Під час спілкування словесний конфлікт переріс у бійку, у ході якої обвинувачений наніс удар ножом в живіт одному із чоловіків та близько чотирьох ударів іншому. Завдяки свідкам, які викликали швидку допомогу, життя одного потерпілого вдалося врятувати. Інший від отриманих травм помер.

Зловмисника було затримано та повідомлено про підозру.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав.

За принципової позиції прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва у суді повністю доведено вину чоловіка у вчиненні інкримінованих злочинів, та вироком Деснянського районного суду м. Києва його засуджено до покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура