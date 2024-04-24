До 14 років позбавлення волі засуджено мешканку Луганщини, яка служить в окупаційній «прокуратурі лнр»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Щастинської окружної прокуратури Луганської області суд визнав громадянку винною у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Її засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Прокурори у суді довели, що мешканка Слов’яносербська, що на Луганщині, влітку 2022 року присягнула на вірність так званій «лнр». Вона добровільно обійняла посаду «прокурора» в незаконно створеній «прокуратурі Новоайдарського району лнр».

На займаній рядовій посаді засуджена виконує накази вищого керівництва, яке керується нелегітимними законодавчими актами.

Крім того, бере участь у різних публічних заходах, де відкрито підтримує окупаційний режим країни-агресора.

До початку повномасштабного російського вторгнення жінка не проходила службу в органах прокуратури України. Вона працювала у місцевій податковій інспекції.

Вирок ухвалено заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання.

Наразі жінку оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ співробітники УСР в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)