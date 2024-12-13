До 14 років ув’язнення за держзраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи представнику РФ при ООН про підтримку українцями «СВО»

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою киянку вироком суду визнано винною у державній зраді, а саме в наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що обвинувачена, яка є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну надавала допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року жінка як голова української правозахисної організації підготувала лист на ім’я постійного представника рф при ООН Небензі, в якому із застосуванням маніпулятивних технологій розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, виправдовуючи таким чином військову агресію росіян.

Зокрема, обвинувачена писала про те, що «народ України підтримує так звану «спецоперацію рф в Україні», про те, що в Україні почались мародерства, вбивства, грабежі, а також ніби політики офіційно закликають «вбивати росіян». Російські куратори у переписці радили жінці «до повної зачистки сидіти вдома».

Надалі, 28.02.2022 під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, постійний представник рф при ООН Небензя послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури