До 14 років ув’язнення засуджено мешканку Луганська, яка очолила підрозділ у так званому «державному митному комітеті лнр»

За публічного обвинувачення прокурорів Щастинської окружної прокуратури Луганської області мешканку Луганська визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі. Також жінку позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років та з конфіскацією усього належного їй на праві приватної власності майна.

Прокурори в суді довели, що колишня працівниця Луганської митниці Держмитслужби України влітку 2022 року добровільно вступила на «службу» до незаконних правоохоронних органів окупантів.

Жінка очолила один із підрозділів так званого «державного митного комітету лнр». Обійняла посаду «начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Красна Талівка», що розташований у Щастинському районі.

Засуджена забезпечувала надходження «митних платежів» для потреб окупаційного режиму на Луганщині.

Крім того, закликала до співпраці з ворогами місцевих мешканців та колишніх колег.

Ухвалення вироку здійснювалося в порядку спеціального судового провадження.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)