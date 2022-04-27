До 14 років за держзраду засуджено ексвійськовослужбовця ЗСУ, який повернувся в Україну окупантом

За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом визнано винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України). Судом призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років.

Встановлено, що колишній український військовослужбовець у 2014 році зрадив присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил держави-агресора.

Через вісім років – 25 лютого 2022 року колишній захисник держави повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області.

Його та ще двох колишніх українських військових було взято в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

У судовому розгляді щодо другого колишнього військовослужбовця ЗСУ сторони перейшли до дебатів. Судовий розгляд щодо третього ще не призначено.

Офіс Генпрокурора