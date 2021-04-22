До 14 та 12,5 років позбавлення волі засуджено зухвалих квартирних грабіжників

За участі ювенального прокурора Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок двом квартирним грабіжникам (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2015 року двоє чоловіків, один з яких на момент вчинення злочину був неповнолітнім, вирішили з метою заволодіння чужим майном, серед ночі проникнути до однокімнатної квартири у Солом’янському районі столиці, в якій в цей час перебувала жінка з малолітнім сином та їх 20-річний знайомий.

Озброївшись ножами, зловмисники проникли до квартири, де з метою подолання можливого опору та уникнення їх викриття, вирішили вбити чоловіка та реалізуючи свій злочинний умисел, один із зловмисників став наносити удари ножем чоловіку.

У цей час неповнолітній спільник наніс малолітньому сину власниці квартири один удар ножем в груди, після чого приставив ніж до його шиї та під погрозою власниці житла продовженням застосування насильства, зловмисники відібрали у жінки мобільний телефон, гроші, біжутерію, ключі від квартири та банківську карту, після чого з місця вчинення злочину втекли.

Життя малолітній дитині та чоловіку вдалося врятувати завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Враховуючи принципову позицію прокурора, вироком Солом’янського районного суду м. Києва квартирних грабіжників засуджено до позбавлення волі строком на 14 років та 12 років 6 місяців з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура