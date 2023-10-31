До 14 та 12 років засуджено двох жителів Бердичівського району за смертельну розправу над односельчанином

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури двох місцевих жителів визнано винними в умисному вбивстві, за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Їх обох засуджено, відповідно, до 14 та 12 років позбавлення волі та сплати 400 тис. грн заподіяної моральної шкоди.

Прокурор у суді довів, що жорстоке вбивство у 2016 році скоїли двоє жителів (на той час один з них неповнолітній) Бердичівського району, 1996 та 1999 років народження.

Того дня вони спільно відпочивали у розважальному закладі міста Бердичева, куди старший приятель запросив неповнолітнього знайомого. Під час розмови старший парубок поскаржився, що має образу на односельчанина, який, на його думку, нібито причетний до смерті матері, за що мав намір помститися кривднику. Тому запропонував приятелю зробити це разом.

Незважаючи на пізній час – близько першої години – винайняли таксі та приїхали до будинку колишнього співмешканця матері. Коли потерпілий відчинив двері, відразу накинулися на нього та заподіяли тяжких травм, у тому числі жорстоких поранень ручною пилкою. Від отриманих побоїв і травмувань 61-річний чоловік помер.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури