До 15 років позбавлення волі за державну зраду засуджено мешканця Київщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури Броварським міськрайонним судом мешканця Київщини визнано винним та засуджено за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що засуджений під час окупації села Перемога Броварського району Київської області прийняв рішення про здійснення підривної діяльності проти України. Він отримав гарантію особистої безпеки від представників окупаційних військ РФ та допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

Крім того, він повідомляв окупантам про місця розташування блокпостів територіальної оборони, надавав інформацію стосовно місця роботи місцевих мешканців, зокрема щодо працівників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ. Також виконував різні доручення військовослужбовців РФ.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура