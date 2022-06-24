До 15 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дівчинки засуджено двох осіб на Закарпатті

За публічного обвинувачення Тячівської окружної прокуратури двох місцевих жителів засуджено до 15 років ув’язнення. Одного з них – 47-річного чоловіка – обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні малолітньої доньки (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152 КК України). А його 27-річного знайомого – у зґвалтуванні дівчинки, розповсюдженні зображень порнографічного характеру та незаконному проникненні до чужого житла (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 162 КК України).

Прокурори у суді довели, що потерпіла неодноразово піддавалась сексуальному насильству з боку обох чоловіків. Точно встановлено понад десять фактів зґвалтування.

Також встановлено, що знайомий батька дівчинки ще й незаконно розповсюджував інтимні зображення дитини. Чоловік тимчасово переховувався у чужому помешканні в горах, куди незаконно проник. Там його та 11-річну потерпілу виявили співробітники поліції.

Під час судового розгляду чоловіки свою вину заперечували.

Офіс Генпрокурора