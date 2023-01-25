До 15 років позбавлення волі загрожує жительці Сумщини за вбивство співмешканця

Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 66-річної жінки, яка сокирою нанесла своєму співмешканцю смертельні поранення.

За даними слідства, подія сталась у жовтні 2022 року в одному із сіл Роменського району.

Чоловік повернувся додому близько 2 години ночі у стані алкогольного сп’яніння. Саме на цьому ґрунті в нього стався конфлікт зі співмешканкою. Жінка вийшла на подвір’я, взяла сокиру, дочекалась коли чоловік заснув, повернулась до будинку і нанесла йому декілька ударів по голові. Від отриманих травм 56-річний чоловік помер.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове слідство завершено слідчими Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура