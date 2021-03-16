До 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за жорстоке вбивство у Солом’янському районі столиці

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 9 судом оголошено обвинувальний вирок 34-річному зловмиснику за вбивство чоловіка.

Злочин стався у лютому 2019 року в квартирі на вулиці Шовкуненка в місті Києві.

Так, під час спільного вживання спиртних напоїв, між обвинуваченим та раніше незнайомим чоловіком виник конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс потерпілому 25 ударів табуретом по голові та тілу, 17 непроникаючих колото-різаних поранень грудей, живота та кінцівок, а також одне проникаюче колото-різане поранення грудей та живота.

В результаті отриманих численних поранення потерпілий помер.

Після вчиненого, обвинувачений переодягнувся в речі потерпілого, а також викрав цінні речі останнього та вийшов з квартири, однак був затриманий співробітниками поліції неподалік місця вчинення злочину.

Вироком колегії суддів Солом’янського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 185 КК України та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Обвинуваченого залишено під вартою до набуття вироком законної сили.

Київська міська прокуратура