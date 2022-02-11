До 15 років позбавлення волі засуджено підлітка за вбивство 14-річної дівчинки на Одещині

За публічного обвинувачення Доброславської окружної прокуратури суд визнав винним 17-річного одесита в умисному вбивстві 14-річної дівчинки та розбійному нападі (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Встановлено, що у листопаді 2019 року, він разом з потерпілою, в компанії інших дівчат та хлопців, перебували за містом, на території Лиманського району.

Після того, як підліток з дівчиною відійшли від місця спільного відпочинку та залишились самі, знаходячись в нетверезому стані, хлопець почав бити та душити потерпілу, а потім забрав телефон та втік.

Отримавши низку смертельних тілесних ушкоджень, дівчинка померла на місці.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури