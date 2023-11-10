До 15 років позбавлення волі засуджено трьох колаборантів із Донецької та Луганської областей, які воювали проти України

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури трьох жителів Донецької та Луганської областей визнано винними у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у не передбаченому законом збройному формуванні (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 КК України).

Кожного з чоловіків позбавлено волі на 15 років із конфіскацією всього майна.

У суді прокурори довели, що у 2022 році особи, будучи громадянами України, перейшли на бік окупантів. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф, зброю та боєприпаси. Чоловіки служили на посадах стрільців у різних незаконних збройних формуваннях так званих “днр”, “лнр” та бригадах і батальйонах держави-агресора.

У складі зазначених формувань вони брали участь у бойових діях проти українських захисників на Донецькому і Запорізькому напрямках, здійснювали окупацію територій України.

Влітку 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли колаборантів у полон.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювало УСБУ в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури