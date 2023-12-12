До 15 років тюрми засуджено російського агента, який розвідував позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на Донеччині.

Насамперед він намагався виявити та передати окупантам вогневі позиції та опорні пункти підрозділів ЗСУ в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у результаті контрдиверсійних заходів на території області у грудні 2022 року. Тоді зловмисник намагався сховатися від правоохоронців на території власного домоволодіння.

Також під час обшуку в оселі затриманого виявлено прихований у стіні мобільний телефон, який він використовував для законспірованої комунікації з агресором.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зловмисником виявився 32-річний мешканець Торецька.

На початку повномасштабного вторгнення рф він був дистанційно завербований для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для збору розвідінформації зрадник об’їжджав фронтову територію як пересічний громадянин і приховано фіксував локації українських захисників.

Отримані відомості він передавав «зв’язковій» з тимчасово окупованої частини Донеччини. Нею виявилась так звана «заступниця Горлівського відділу мдб днр», яка «звітувала» про одержану агентурну інформацію перед кадровими співробітниками фсб.

Розвіддані потрібні були загарбникам для планування власних бойових операцій та диверсійних вилазок проти українських військ на східному фронті.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України