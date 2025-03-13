До 15 років тюрми засуджено ще п’ятьох бойовиків, які воювали проти Сил оборони

За доказовою базою Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 5 зрадників, які воювали проти України на східному фронті.

Усіх зловмисників українські захисники взяли у полон під час боїв на Новопавлівському і Торецькому напрямках.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив їм 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженими є мешканці тимчасово окупованої частини території Донеччини, які добровільно приєдналися до окупаційних угруповань Південного військового округу рф.

Серед зрадників – уродженець Макіївки, який у 2017 році вступив до 1-го армійського корпусу країни-агресора, де його призначили радіотехніком підрозділу зв’язку.

Згодом його перевели до 116-го окремого стрілецького полку рашистів. Там він спочатку облаштовував вогневі позиції окупантів на лівобережжі Херсонщини, а згодом виконував завдання ворога на східному фронті.

Після бою в районі Петропавлівки Донецької області у січні 2024 року зрадник здався українським захисникам у полон як єдиний вцілілий з усього підрозділу рашистів.

Ще один засуджений – у складі 3-ї російської бригади спецпризначення атакував позиції ЗСУ під Первомайськом та Леонідівкою.

Інший зловмисник, перебуваючи у лавах 9-ї мотострілецької бригади армії рф, брав участь у штурмах Авдіївки та селища Нью-Йорк на Донеччині.

Четвертий зрадник обстрілював позиції Сил оборони під Торецьком із самохідної артилерійської установки «Гвоздика».

На тому ж Торецькому напрямку штурмував позиції ЗСУ ще один засуджений, який входив до складу 132-ї мотострілецької бригади окупантів.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України