До 15 років ув’язнення за державну зраду засуджено експрокурора на Запоріжжі

За публічного обвинувачення прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, у тому числі в правоохоронних та судових органах, та органах місцевого самоврядування, строком на 15 років. Крім того, його позбавлено класного чину.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року засуджений перейшов на бік ворога та взяв участь у створенні незаконного окупаційного органу влади. Він почав працювати на посаді керівника так званої «прокуратури м. Камʼянка-Дніпровська», створеної окупаційною адміністрацією рф.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, оперативний супровід –оперативники ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, та управління кримінального розшуку Нацполіції у Запорізькій області. ‎

Офіс Генпрокурора