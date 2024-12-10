До 15 років ув’язнення за держзраду та колабораціонізм засуджено експоліцейського Херсонщини

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду визнано винним колишнього поліцейського роти особливого призначення ГУНП в Херсонській області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах України строком на 12 років та з конфіскацією всього належного йому майна.

Прокурор у суді довів, що колишній капітан поліції з Херсонщини після повномасштабного вторгнення на територію України перейшов на бік ворога та добровільно зайняв псевдопосаду виконувача обов’язків командира взводу батальйону патрульно-постової служби, а в подальшому старшого оперуповноваженого спецпідрозділу «ГРОМ» в незаконному правоохоронному органі «главное управление министерства внутренних дел Херсонской области», створеному на тимчасово окупованій території.

Виконуючи поліцейські функції та незаконні завдання силових структур рф, обвинувачений сприяв становленню та зміцненню окупаційної влади, надавав допомогу представникам держави-агресора у проведенні підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими П’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури