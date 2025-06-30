До 15 років ув’язнення за держзраду засуджено студентку запорізького вишу

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури студентку одного з вишів Запоріжжя визнано винною у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Її засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що 19-річна студентка активно допомагала представникам російських спецслужб у проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдання «кураторів» вона здійснювала спостереження за будівлею Управління СБУ в області для встановлення місць дислокації його співробітників. Також дівчина встановлювала розташування військових підрозділів на території Запоріжжя та об’єктів критичної інфраструктури, фіксувала наслідки ракетних обстрілів обласного центру.

Зібрані розвіддані надсилала через месенджер своїй хрещеній – колаборантці з окупованої території, яка надалі передавала їх ворогу.

Дівчина була затримана правоохоронцями та за рішенням суду перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура