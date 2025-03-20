До 15 років ув’язнення за диверсію на залізниці та передачу ворогу даних про розташування сил оборони засуджено жителя Чернігова

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури визнано винним жителя міста Чернігова у державній зраді та диверсії, вчинених в умовах воєнного стану, незаконному поводження з бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 263 КК України). Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурор у суді довів, що у серпні 2024 року чернігівець приєднався до Телеграм-боту, де налагодив зв’язок з представниками російських спецслужб, які здійснювали збір відомостей військового та оборонного характеру. За їх вказівками обвинувачений збирав інформацію про місця розташування сил оборони України та об’єктів військово-промислових комплексів на території міста. Зібрані відомості передавав через «Telegram» із додаванням точних адрес та координат.

Крім цього, чоловік добровільно погодився допомогти представникам рф у проведенні диверсійних заходів на об’єкті АТ «Укрзалізниця», який має важливе народногосподарське та оборонне значення. Він завчасно розвідав місцевість неподалік свого місця проживання, де підібрав релейну шафу вхідного світлофору на залізничних коліях, та, використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш, підпалив її. Прагнучи отримати грошову винагороду, зловмисник фіксував результати своєї «роботи» на мобільний телефон.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон, планшет з доказами комунікації з окупантами, знаряддя для вчинення підпалів, а також ручну осколкову гранату й запал до неї.

Досудове розслідування здійснювалося Управлінням СБУ в Чернігівській області за оперативного супроводу СУ ГУНП в Чернігівській області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури