До 15 років ув’язнення загрожує чоловіку, який вчинив розбій у харківському магазині

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 57-річного чоловіка за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні цього року обвинувачений прийшов до магазину аксесуарів та електронної техніки по пр. Гагаріна у м. Харкові. Коли продавчиня повернулась до нього спиною, він почав її душити та наказав жінці закрити двері магазину.

Після цього зловмисник зв‘язав руки жінці та заклеїв їй рот скотчем. При цьому він дістав з-під одягу пістолет та почав погрожувати продавчині.

З магазину чоловік прихопив із собою мобільні телефони, роутери, ноутбуки, завдавши власнику шкоду на суму майже 100 тисяч гривень.

Взявши награбоване майно, зловмисник втік до м. Полтава, де його і було затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура