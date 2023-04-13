До 15 років ув’язнення загрожує ексрятувальнику за державну зраду

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника ДСНС Луганщини, якому інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що житель м. Кадіївка (у минулому – Стаханов), Луганської області, до 2015 року працював в структурі ДСНС України, але за систематичні прогули звільнений зі служби. Після окупації Луганщини чоловік добровільно перейшов на бік агресора.

У 2017 році він склав присягу на вірність «ЛНР» та вступив на службу до так званого Міністерства надзвичайних ситуацій та ліквідацій наслідків стихійних лих квазіреспубліки. Зараз обвинувачений обіймає посаду заступника начальника Стаханівського ДПРЗ та забезпечує виконання злочинних наказів терористів, діючи всупереч інтересам України.

Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБ України в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури