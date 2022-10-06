До 15 років ув’язнення загрожує мешканцю Сєвєродонецька, який передавав ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ

Прокурори Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора військ держави-агресора.

За даними слідства, 27-річний мешканець Сєвєродонецька передавав розвідувальні дані та фотоматеріали місць дислокації військовослужбовців та техніки Збройних Сил України.

У той час, коли місто було під ворожим вогнем російських окупаційних військ, він допомагав ворогу встановлювати цілі для обстрілів. Відомості пересилав через месенджер з особистого мобільного телефону.

Задокументовано, що після того, як на початку квітня 2022 року чоловік надав ворогу координати позицій української армії, їх обстріляли збройні сили рф.

Правопорушнику інкриміновано колабораційну діяльність, а саме надання допомоги окупаційним збройним формуванням у веденні бойових дій проти Збройних Сил України (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Чоловіку загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади з займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Судовий розгляд обвинувального акту по суті проходитиме у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)