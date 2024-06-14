До 15 років ув’язнення загрожує жителю Болградського району за вбивство військовослужбовця

Обвинувальний акт відносно правопорушника слідчі скерували до суду.

Нагадаємо, подія сталася у березні в місті Подільськ.

Тіло загиблого чоловіка у військовій формі зі слідами побиття виявили на проспекті Шевченка випадкові перехожі та повідомили про це на спецлінію «102». Загиблим виявився діючий військовий з іншої області. Поліцейські встановили, що напередодні увечері він відпочивав в одному із закладів Подільська та пішов з нього разом з іншим відвідувачем.

Оперативники територіального підрозділу поліції розшукали супутника загиблого. Той розповів, що познайомився з військовим у барі, де разом вони вживали алкогольні напої і спілкувалися. Коли чоловіки покинули заклад і йшли однією з вулиць міста, між ними раптово виник конфлікт, під час якого він ударом кулака в голову збив військового з ніг, а потім продовжив бити вже лежачого по голові ногами. А коли побачив, що потерпілий не подає ознак життя, пішов геть.

У ході досудового слідства було проведено низку судових експертиз, у тому числі судово-медичну, згідно з висновками якої тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа, розривів склепіння та основи черепа, крововиливів під оболонки головного мозку, які отримав потерпілий, належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя і перебувають у прямому причинному зв’язку з настанням смерті.

На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у вбивстві, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зауважимо: згідно з чинним законодавством, цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Обвинувальний акт і матеріали провадження правоохоронці вже скерували до суду.

Подільське районне управління поліції в Одеській області