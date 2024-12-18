До 15 років ув’язнення загрожує жителю Рівненщини за вбивство дружини

Прокурори Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, якому інкримінують умисне вбивство дружини (ч.1 ст.115 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку серпня цього року в селі Могиляни між подружжям виник побутовий конфлікт, під час якого чоловік схопив ножа і завдав ним численних поранень своїй дружині. Внаслідок масивної крововтрати 65-річна потерпіла померла на місці події.

Зрозумівши, що накоїв, зловмисник втік з дому на автівці і на трасі «Київ-Чоп» зіткнувся із зустрічною вантажівкою.

Його госпіталізували до лікарні, а коли він прийшов до тями – повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після проведення ряду судово-медичних та психіатричної експертиз обвинувальний акт скеровано на розгляд до Острозького районного суду.

Також встановлено, що чоловік раніше неодноразово вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини, за що притягувався до адміністративної відповідальності.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №3 (м. Острог) ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури