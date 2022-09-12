До 15 років ув’язнення засуджено агента російської розвідки, який «працював» на Запоріжжі

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя засудив члена агентурної мережі головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ) до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На підставі зібраних Службою безпеки України доказів зловмисника визнано винним у державній зраді.

Правоохоронці затримали чоловіка у ході багатоетапної спецоперації у Запоріжжі. Він виконував завдання своєї невістки, яка є мешканкою тимчасово окупованого Мелітополя і була завербована російською спецслужбою після початку широкомасштабного вторгнення рф.

Засуджений мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України і робити фотофіксацію стратегічних і воєнних об’єктів.

Отриману інформацію відправляв «куратору» через закриті канали зв’язку. У подальшому окупанти використовували її для планування та підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.

Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі ворогу розвідданих про місця дислокації складів з військовою технікою та боєприпасами.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією).

Спецоперацію з виявлення та нейтралізації агентурної мережі проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Служба безпеки України