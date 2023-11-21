До 15 років ув’язнення засуджено буковинця за розбещення, зґвалтування, та небезпеку зараження ВІЛ малолітньої доньки

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури жителя регіону визнано винним у свідомому поставленні у небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини, зґвалтуванні та розбещенні малолітньої дитини (ч. 1 ст. 130, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що у березні-жовтні 2022 року, користуючись відсутністю дружини та синів, підсудний розбещував свою 11-річну доньку. А у жовтні 2022 року чоловік зґвалтував дитину.

Також встановлено, що з 2016 року підсудний перебуває під медичним наглядом з вірусом імунодефіциту людини та вірусним гепатитом С. Вчиняючи насильницькі дії сексуального характеру щодо дитини, він знав про свої захворювання і усвідомлював наслідки.

Свою вину чоловік не визнав.

Наразі прокуратура вивчає обґрунтованість та вмотивованість прийнятого рішення та можливість його апеляційного оскарження.

Відомості стосовно засудженого внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за вчинення злочинів проти статевої свободи і недоторканості малолітніх.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора