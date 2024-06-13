До 15 років ув’язнення засуджено члена банди, яка вчинила умисне вбивство чотирьох осіб

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної та Прилуцької окружної прокуратур визнано винним учасника озброєної організованої злочинної групи у бандитизмі та умисному вбивстві при обтяжуючих обставинах (ст. 69, п.п. а, г, ж, з ст. 93 КК України (в редакції 1960 року)), який до 2021 року перебував у розшуку. Вироком Ічнянського районного суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, у червні 1995 року учасники банди зустрілися з трьома мешканцями міста Пирятин, Полтавської області для обговорення розподілу сфер злочинного впливу. Не дійшовши згоди у вирішенні даного питання, за вказівкою керівника банди, обвинувачений разом з іншими учасниками організованої групи, озброїлися автоматом й пістолетами та, під приводом відпочинку на природі, виїхали з пирятинцями на озеро. Після розпивання алкогольних напоїв члени озброєної організованої злочинної групи нанесли потерпілим численні тілесні ушкодження, силою посадили їх до автомобілів та вивезли до лісосмуги, де заподіяли смертельні поранення.

Залишивши місце злочину, зловмисники зрозуміли, що водій одного з авто був присутнім при скоєнні вбивства. Прагнучи приховати раніше вчинений злочин, вони зупинилися в безлюдному місці та в салоні транспортного засобу здійснили постріл з вогнепальної зброї у водія.

Тіла потерпілих учасники банди закопали. Зброю та автомобіль заховали в лісосмузі.

У ході судового розгляду обвинувачений своєї провини у скоєному не визнав.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури