До 15 років ув’язнення засуджено ексначальницю виправної колонії з Бердянська, яка працює на окупантів

За публічного обвинувачення прокурорів Бердянської окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду колишню начальницю виправної колонії, розташованої у Бердянську, визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавлено спеціального звання «підполковник внутрішньої служби» та права обіймати посади в органах державної влади та правоохоронних органах на такий же строк.

Прокурори в суді довели, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну керівниця виправної установи залишилась в окупованому Бердянську. Влітку 2022 року вона за пропозицією окупантів розпочала «службу» в незаконному «правоохоронному органі» так званій «Исправительной колонии «Бердянская исправительная колония (№ 77)».

Працюючи на ворога, виконувала злочинні вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації та схиляла колишніх колег до співпраці з країною-агресором.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань України.

Запорізька обласна прокуратура